I concerti di febbraio 2020 in Abruzzo: cantanti e date

Quali saranno i principali eventi musicali a Pescara, Chieti, L’Aquila e Teramo a febbraio 2020? In primo piano il concerto dei Negrita

REGIONE – Sono sicuramente i Negrita la punta di diamante del febbraio musicale in Abruzzo. Ma andiamo a vedere quali saranno i principali eventi del mese in Regione, rimandandovi per i dettagli al calendario giornaliero, in costante aggiornamento. In fondo alla pagina troverete lo schema sintetico con i link per scoprire i dettagli di tutti i live.

Sabato 1° alle ore 21 al Teatro Massimo di Pescara arriva Abba Dream, il più grande show dedicato agli ABBA in Italia. La grande musica della band pop più famosa al mondo in un entusiasmante concerto dal vivo. Da “Waterloo” a “Dancing Queen”, da “Gimme, gimme, gimme” a “Mamma mia!” La stessa sera, dalle ore 22, gli Earthset presentano “L’Uomo Meccanico” il disco contenente la colonna sonora dell’omonimo film muto “L’Uomo Meccanico” del 1921 restaurato dalla Cineteca di Bologna. una lunga suite senza soluzione di continuità, in cui la band esplora ed approfondisce gli elementi più sperimentali della sua produzione. Si passa agevolmente dal post rock alla psichedelia, dal noise ad echi classicheggianti dodecafonici ed esatonali ispirati dallo studio delle avanguardie storiche dei primi del ‘900. A San Valentino, alle ore 22.45, al Dejavu Drinkandfood di Sant’Egiido alla Vibrata approda Paky, il nuovo campione del rap italiano che si sta affermando grazie al suo flow aggressivo e ricco di contenuti.

Martedì 25 alle ore 21 al Teatro Massimo La Teatrale: Reset Celebration vedrà nuovamente i Negrita alternare momenti acustici ed elettrici, con molti estratti da Reset, album campione di vendite che quest’anno festeggia vent’anni e che per l’occasione sarà ristampato. Venerdì 28 alle 19 al Foyer del Teatro Marrucino a Chieti il chitarrista fingerstyle Daniele Mammarella si esibisce nel concerto “Past, present and let’s hope”.

