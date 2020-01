Eventi Abruzzo Febbraio 2020

Quali sono i principali eventi in Abruzzo nel mese Febbraio 2020? Sagre, concerti, teatro, fiere, San Valentino e Carnevale

REGIONE – Febbraio è il mese di San Valentino e già solo per questo gli eventi in programma sono tantissimo. In più si aggiumgono fiere, concerti e spettacoli teatrali e, quindi, ci attende un mese scoppiettante. Vi egnaliamo gli appuntamenti più importanti ricordandovi che la lista è in costante aggiornamento. Per i dettagli e per tutte le iniziative in programma in Regione vi rimandiamo al nostro consueto calendario giornaliero degli eventi, per i dettagli e per tutte le iniziative in programma.



EVENTI FEBBRAIO 2020 : Sagre – Concerti

Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i principali eventi in sezioni tematiche.

SEZIONI TEMATICHE

Sagre ed enogastronomia Musica Teatro Fiere San Valentino Carnevale

1. SAGRE ED ENOGASTRONOMIA

Prosegue fino a domenica 3 presso il Ludwig Bier-Keller N.2 di Pescara la Festa Celtica, tra ricette tipiche d’epoca (Zuppa della Triade, Tagliere dei Tulingi, Piatto delle Rune, Bannock di Brigantia), birra al naturale “di cantina” (non filtata e non pastorizzata), musiche originali e costumi tradizionali.

A Taranta Peligna, in provincia di Chieti, il giorno 3 si celebra il patrono San Biagio. Per l’occasione vengono preparate le “panicelle”, pani azzimi benedetti a forma di mano senza il dito pollice che solitamente vengono preparati qualche giorno prima. Perchè senza dito pollice? Le spiegazioni possono essere due. La prima è che a Taranta il Santo è protettore dei lanaioli, i quali spesso durante le fasi di lavorazione della lana finivano per perdere il dito. La seconda è legata al fatto che in epoca romana il pollice era simbolo di vittoria o di sconfitta a seconda che fosse rivolto, rispettivamente, verso l’alto o verso il basso e in quest’ultima ipotesi avrebbe avuto un significato nefasto. A Lettomanoppello, invece, è abitudine fare i classici “tarallucci”, che la sera dopo la messa, con la benedizione della gola, vengono adagiati in un canestro vicino all’altare per essere benedetti.

2. MUSICA

Sabato 1° alle ore 21 al Teatro Massimo di Pescara arriva Abba Dream, il più grande show dedicato agli ABBA in Italia. La grande musica della band pop più famosa al mondo in un entusiasmante concerto dal vivo. Da “Waterloo” a “Dancing Queen”, da “Gimme, gimme, gimme” a “Mamma mia!” La stessa sera, dalle ore 22, gli Earthset presentano “L’Uomo Meccanico” il disco contenente la colonna sonora dell’omonimo film muto “L’Uomo Meccanico” del 1921 restaurato dalla Cineteca di Bologna. una lunga suite senza soluzione di continuità, in cui la band esplora ed approfondisce gli elementi più sperimentali della sua produzione. Si passa agevolmente dal post rock alla psichedelia, dal noise ad echi classicheggianti dodecafonici ed esatonali ispirati dallo studio delle avanguardie storiche dei primi del ‘900. A San Valentino, alle ore 22.45, al Dejavu Drinkandfood di Sant’Egiido alla Vibrata approda Paky, il nuovo campione del rap italiano che si sta affermando grazie al suo flow aggressivo e ricco di contenuti.

Martedì 25 alle ore 21 al Teatro Massimo La Teatrale: Reset Celebration vedrà nuovamente i Negrita alternare momenti acustici ed elettrici, con molti estratti da Reset, album campione di vendite che quest’anno festeggia vent’anni e che per l’occasione sarà ristampato. Venerdì 28 alle 19 al Foyer del Teatro Marrucino a Chieti il chitarrista fingerstyle Daniele Mammarella si esibisce nel concerto “Past, present and let’s hope”.

3. TEATRO

Sabato 15, ore 21, per la stagione artistica del “Teatro Sirena” di Francavilla al Mare, con la direzione artistica del Maestro Davide Cavuti, un appuntamento d’eccezione con il Recital “Le parole note” di Giancarlo Giannini, un singolare incontro di letteratura e musica. Contemporaneamente, al Teatro Massimo di Pescara, a grande richiesta l’ultimo film doppiato da Marco Papa dal titolo “Basctardi con la SCT”. Giovedì 20 al Teatro Comunale di Orsogna va in scena Van Gogh – L’odore assordante del bianco, con Alessandro Preziosi. Sabato 29 dalle ore 21 Maurizio Battista sarà al Teatro Massimo di Pescara con 30 anni e non li dimostra.

4. FIERE

Domenica 16 e lunedì 17 presso l’ex distilleria Aurum di Pescara torna l’appuntamento con “Viva la Vite – Artigiani del vino”. Una fiera mercato dei vini artigianali, che offrirà la possibilità di percorrere un viaggio tra le eccellenze del territorio italiano ed europeo ed acquistare direttamente in fiera (al dettaglio) i prodotti degustati. Dal 21 al 23 a Montesilvano una nuova edizione di Abruzzo Mineral Show: mostra di fossili, minerali, conchiglie, libri, gemme, meteoriti, attrezzature, conferenze e per la prima volta Workshop e Tem.

SAN VALENTINO

Alla Festa degli Innamorati sarà a breve dedicata una apposita sezione.

CARNEVALE

Quset’anno Martedì Grasso cade il 25 febbraio. Al Carnevale sarà a breve dedicata una apposita sezione.

Calendario eventi in Abruzzo nel mese di febbraio 2020

1

Abba Dream – Pescara

Earthset – Pescara

1-2

Festa Celtica – Pescara

3

Festa di San Biagio – Taranta Peligna (CH)

Festa di San Biagio – Lettomanoppello (PE)

14

Paky – DejaVu Sant’Egidio alla Vibrata (TE)

15

Le parole note – Francavilla al mare (CH)

Marco Papa con Basctardi con la SCT – Pescara

16-17

Viva la Vite, Artigiani del vino – Pescara

19

Van Gogh – L’odore assordante del bianco – Orsogna (CH)

21-23

Abruzzo Mineral Show – Montesilvano

25

28

Past, present &..Let’s Hope – Foyer del Teatro Marrucino (CH)