Giornata del Ricordo, incontro a Verona per l’Associazione Abruzzesi

VERONA – Nell’ambito delle attività culturali l’Associazione Abruzzesi in Verona presieduta dal dottor Antonio Roccioletti, tra l’altro emerito quale già consigliere comunale e presidente della circoscrizione centro storico nella città scaligera, ha invitato una delegazione di soci della Libera Associazione Abruzzesi Trentino Alto Adige, presieduta da Sergio Paolo Sciullo della Rocca, Ambasciatore d’Abruzzo nel Mondo, a visitare la città. L’incontro, ha dato modo alla delegazione abruzzese trentina di visitare i luoghi più significativi della città tra i quali l’arena, la casa di Giulietta, il Palazzo del Capitano, il Palazzo della Ragione, le Arche Scaligere, il Duomo e la Basilica di San Zeno.

Mentre nel pomeriggio gli ospiti sono stati accompagnati a visitare la mostra fotografica inerente alle deportazioni e a visitare un vecchio carro ferroviario adibito al trasposto degli ebrei nel 1943 verso i Lager della Germania nazista. In questa circostanza il presidente Roccioletti ha raccontato ai convenuti come avvenivano le deportazioni nella città di Verona, degli accantonamenti prima della partenza e delle sofferenze subite da questo popolo, precisando che è un dovere comune quello di salvaguardare le memorie di questi tragici eventi, affinché non si abbiano più a ripetere.

La serata è poi terminata con una conviviale presso lo storico locale ” Liston 12” di Piazza Bra, dove il presidente Sciullo della Rocca ha ringraziato gli abruzzesi di Verona per l’accoglienza ricevuta auspicando sempre maggiori sinergie, visto che hanno la fortuna di essere guidati da un grande presidente, sempre premuroso verso le esigenze degli abruzzesi residenti nella città scaligera, non disgiunto dalla sua attenzione nel favorire ogni migliore accoglienza alle delegazioni abruzzesi provenienti da vari stati esteri in visita alla città di Giulietta e Romeo.

Foto di Foto Arte – Asmodeo Rennes