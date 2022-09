Cologna Spiaggia, chiusura dell’ufficio postale dal 13 al 16 settembre

COLOGNA SPIAGGIA – L’Amministrazione Comunale di Roseto degli Abruzzi informa che, a causa dei lavori di rifacimento del piazzale esterno, l’Ufficio postale di Cologna Spiaggia, che si trova in via dei Campi n.2, resterà chiuso al pubblico dal 13 settembre al 16 settembre compreso.

Durante tutto il periodo di chiusura la clientela potrà rivolgersi agli Uffici Postali limitrofi e, in particolare:

– All’Ufficio Postale “Roseto degli Abruzzi 1”, via Nazionale 229, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35, il sabato dalle 8.20 alle 12.35, con Atm utilizzabile H24.

– All’Ufficio Postale di via Puglie, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35, il sabato dalle 8.20 alle 12.35, con Atm utilizzabile H24.

Inoltre, durante la chiusura, sarà disponibile presso l’Ufficio Postale “Roseto degli Abruzzi 1”, uno sportello per la consegna dei pacchi e della corrispondenza non recapitata all’Ufficio di Cologna Spiaggia.

L’Ufficio postale di Cologna Spiaggia riaprirà il 17 settembre 2022, salvo imprevisti dei quali si darà, eventualmente, tempestiva comunicazione.