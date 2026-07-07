Regione Abruzzo celebra il Torrione Volley L’Aquila

L’AQUILA – La Regione Abruzzo rende omaggio alle eccellenze dello sport regionale e alle società che investono con continuità nella formazione dei giovani. Nell’Auditorium di Palazzo Silone, l’assessore regionale allo Sport Mario Quaglieri ha accolto una delegazione del Torrione Volley L’Aquila per celebrare gli straordinari risultati ottenuti nella stagione 2025/2026, riconoscendo alla società un ruolo centrale nella crescita del movimento pallavolistico abruzzese.

Quaglieri ha sottolineato come il Torrione Volley rappresenti un modello virtuoso di programmazione e competenza, capace di trasformare il lavoro sul settore giovanile in risultati di alto livello. Ha evidenziato il valore dell’impegno quotidiano di dirigenti, tecnici, volontari e famiglie, che con dedizione accompagnano i ragazzi in un percorso sportivo e umano di grande significato. La Regione Abruzzo, ha ribadito, continuerà a sostenere con convinzione le realtà che svolgono una funzione educativa e sociale oltre che agonistica, contribuendo alla crescita dell’intero territorio.

Alla cerimonia hanno partecipato il senatore Guido Quintino Liris, il presidente del CONI Abruzzo Antonello Passacantando, il responsabile tecnico della squadra maschile Under 19 Stefano Benedetto e gli atleti della società, insieme ai rappresentanti delle istituzioni sportive regionali.

Durante l’incontro sono stati celebrati due traguardi di grande rilievo: la promozione in Serie C della Studio Industria Volley L’Aquila, formazione femminile del Torrione Volley, e la vittoria del titolo regionale Under 19 maschile, che ha permesso alla squadra aquilana di rappresentare l’Abruzzo alle Finali Nazionali. Risultati che confermano la solidità del progetto tecnico e la qualità del lavoro svolto negli ultimi anni.

È stato inoltre evidenziato il ruolo fondamentale dello sport nella formazione dei giovani e nella diffusione dei valori del rispetto, dell’impegno e del gioco di squadra, principi che trovano piena espressione nell’attività del Torrione Volley. La Regione Abruzzo ha rivolto il proprio plauso agli atleti, ai tecnici e alla dirigenza, riconoscendo nei successi ottenuti un motivo di orgoglio per l’intero movimento sportivo regionale e un esempio di eccellenza costruito attraverso continuità, lavoro e investimenti mirati sulle nuove generazioni.