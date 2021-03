Club Aquatico – Pescara Pallanuoto 15-6: il racconto del derby

PESCARA – Un Pescara Pallanuoto in giornata no cede il passo al Club Aquatico nel derby tutto pescarese del quarto turno del campionato di serie B. I padroni di casa s’impongono con il punteggio di 15-6, dopo aver conquistato tutti e quattro i parziali. Troppi gli errori commessi durante la sfida dal Delfino, con sei gol subiti nei primi otto minuti, la capacità di trasformare in rete una sola superiorità numerica sulle cinque concesse dagli avversari e due rigori falliti. Adesso il campionato si ferma per la pausa pasquale: per i biancazzurri resta il buono fatto nelle prime due partite con i 6 punti conquistati in classifica: è questa la base su cui costruire il girone di ritorno.

La partenza è tutta dei padroni di casa, che ribaltano subito il gol di Giordano con Delle Monache e Magnante. Giordano impatta di nuovo, poi gli orange prendono il largo ancora con Magnante, Delle Monache e la doppietta di De Ioris. Prima della sirena accorcia Micheletti. Dopo la pausa Prosperi allunga, Mancini risponde, ma De Ioris ristabilisce le distanze. Non cambia la musica al rientro in vasca: Provenzano e Sarnicola incrementano il bottino per il Club, poi segna Micheletti, ma i padroni di casa trovano altre due marcature con Delle Monache e De Ioris. Nell’ultimo tempo segnano Sarnicola, Santarelli, Giammarco e di nuovo Delle Monache.

“Abbiamo giocato una bruttissima partita”, commenta a caldo Di Fulvio, senza cercare alibi. “Siamo stati precipitosi in tutto. Abbiamo fatto il contrario di quello che avevamo preparato. Non abbiamo avuto la capacità di assorbire i loro momenti migliori: avremmo dovuto giocare con molta più calma, invece siamo andati in confusione. Mi dispiace perché abbiamo fatto una brutta figura: evidentemente devo migliorare anch’io come allenatore, perché la partita di oggi ha detto che non sono stato in grado di trasferire alla squadra gli elementi che servivano per fare una gara diversa”. Poi conclude: “Faccio i complimenti al Club Aquatico che mi aspettavo forte, ma pensavo di potermela giocare meglio. Adesso dobbiamo fare tesoro di questi errori, voltare pagina e andare avanti”.

PARZIALI: 6-3, 2-1, 4-1, 3-1.

CLUB AQUATICO: Morretti, Di Ferdinando, Sarnicola (2), Di Nardo, De Ioris (4), Delle Monache (3), Magnante (2), Provenzano (1), Iervese, Di Fonzo (1), Ruscitti, Prosepri (1), Giammarco (1). All. Bocchia

PESCARA PALLANUOTO: Febbo, Mancini (1), Cipriani, De Vincentiis, Bogni, Castagna, Giordano (2), Cerasoli, Micheletti (2), Fazzolari, Santarelli (1), Ferragatti, Recchia. All. Di Fulvio