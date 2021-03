Fossacesia, si cercano soggetti da consultare per l’affidamento di appalti

Pubblicato l’avviso per l’istituzione e gestione telematica dell’elenco operatori economici e professionisti da consultare

FOSSACESIA – Sul sito istituzionale del Comune di Fossacesia (fossacesia.gov) nella sezione Amministrazione trasparente, è stato pubblicato l’avviso inerente l’istituzione e gestione telematica dell’elenco operatori economici e professionisti tecnici da consultare per affidamenti di lavori, bene e servizi. L’Amministrazione comunale di Fossacesia ha aderito ai servizi messi a disposizione del Centro Unico di Committenza (CUC) di EcoLan SpA e, nello specifico, alla piattaforma telematica per la gestione delle procedure di gara per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture, raggiungibile all’indirizzo http//:ecolanspa.acquistitelematici.it/.

L’Albo è finalizzato ad individuare i concorrenti per le singole procedure di affidamento nei casi e secondo le modalità consentite dalle normative vigenti, fino alla concorrenza dell’importo delle soglie stabilite dal Codice dei Contratti pubblici. Attraverso la registrazione sul portale, dovranno essere compilati i campi obbligatori, seguendo la procedura indicata in ‘Area Riservata/Richiedi l’iscrizione’, e caricare tutta la documentazione richiesta con firma digitale del richiedente, secondo le istruzioni contenute nel manuale ‘Guida all’iscrizione’ messo a disposizione all’interno della piattaforma.

“Il nostro percorso amministrativo si basa sempre sulla trasparenza – commenta il sindaco Enrico Di Giuseppantonio– Professionisti e ditte sono invitati ad iscriversi all’albo per partecipare alle gare che riguardano la fornitura di servizi professionali, di lavori e beni”.