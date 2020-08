Club Aquatico Pescara, ecco il nuovo progetto tecnico sportivo

PESCARA – Il Club Aquatico cresce ancora e punta la serie B maschile di pallanuoto. È infatti in grande ascesa il progetto tecnico sportivo del Club Aquatico Pescara fondato dall’istrionico presidente Riccardo Fustinoni che ha già fatto richiesta di partecipazione al campionato di serie B nazionale, per il quale già l’anno scorso si era strutturato costruendo una squadra di livello certamente superiore alla categoria anche grazie all’arrivo di tre giocatori dalla A2.

Il team orange sta però predisponendo nuovi inserimenti di atleti di ottime doti ed esperienza proprio in vista del futuro campionato di serie B e creare una compagine veramente attrezzata che non vuole porsi limiti. Considerando la mancata iscrizione del Pescara Pallanuoto alla serie A2 maschile che ha i crismi dell’ufficialità, il Club Aquatico è di fatto la prima società pallanuotistica in Abruzzo.

Una realtà unica nel suo genere il Club Aquatico in tutta la fascia adriatica, nell’ambito non solo della pallanuoto ma di tutti gli sport natatori (nuoto, nuoto sincronizzato e ovviamente pallanuoto), grazie anche alla competenza di tutta la dirigenza completata dal vicepresidente Luigi Sassi e dal direttore sportivo Marco Epifani.

Aldilà dei numeri degli utenti agonisti che continuano ad aumentare, aldilà delle piscine che il club ha in gestione (ricordiamo Piscina Provinciale in gestione diretta, Piscine Le Naiadi in società e la piscina estiva del San Marco beach dove si avviano i nuovi talenti), Il Club Aquatico si è strutturato con un consulente tecnico di livello nazionale per ogni settore.

Ad oggi sono 320 i tesserati, alla cui guida vi sono ben 13 allenatori e 22 istruttori coordinati e supervisionati a livello tecnico da:

Max Di Mito per il settore nuoto;

Carlo Silipo per la pallanuoto;

Un tecnico nazionale per il Sincro (ci sarà l’ufficialità a fine agosto)

Si tratta di nomi che non hanno bisogno di presentazione, tale è il loro curriculum sportivo. Inoltre il Club Aquatico è la più anziana società presente sul territorio pescarese, festeggerà quest’anno i 15 anni di attività con una grande party riservato a tutti i suoi associati in una tenuta esclusiva sui colli di Pescara. Appuntamento il 30 agosto.