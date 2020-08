Ferragosto 2020 a Montestilvano con Alessandro Melchiorre piano solo

Il pianista sarà protagonista il 15 agosto nella rassegna concertistica del Comune di Montesilvano presso Largo Venezuela (Lungomare zona Grandi Alberghi)

MONTESILVANO – Il 15 agosto nuovo appuntamento con Concerti sotto le stelle a Montesilvano. Alle 21.30 protagonista del ferragosto in Largo Venezuela (Lungomare zona Grandi Alberghi) sarà il pianista Alessandro Melchiorre in “Piano Solo”. Un viaggio sonoro tra classicità e modernità, attraverso i tasti bianchi e neri. Il compositore montesilvanese ha in scaletta alcune musiche di Beethoven, Chopin, Einaudi e alcune recenti composizioni per pianoforte composte nel periodo di lockdown. L’ingresso è gratuito.

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Ricordiamo che gli appuntamenti della rassegna proseguiranno il 16 agosto con il concerot de Le Sorelle Rossetto quindi il 20 spazio al Trio Taxi Beat, il 21 acoustic music trio tributo a Pino Daniele, il 22 Trio SA.DI.ME e il 25 quartetto Docenti e Allievi della scuola civica di musica.