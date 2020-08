La “Tofani-DiMuzio House”, luogo storico degli Stati Uniti

Fu fatta realizzare, probabilmente, da Pasquale Tofani nato a Tocco da Casauria in provincia di Pescara

TOCCO DA CASAURIA – Questa abitazione la “Tofani-DiMuzio House” ritenuta dal “National Register of Historic Places Program” (elenco ufficiale dei luoghi storici degli Stati Uniti degni di essere conservati) fu fatta costruire da Pasquale Tofani e progettata da suo nipote l’architetto Arthur Michael Tofani (una lunga carriera a Philadelphia nella progettazione di case, edifici istituzionali, commerciali e industriali in stile moderno). La “ Tofani–DiMuzio House” costruita nel 1951 e ampliata nel 1965, rappresenta il miglior esempio di architettura moderna del secondo dopoguerra (sita a Ventnor, Atlantic County, New Jersey ).

Ma chi era il proprietario di questa storica costruzione?

Probabilmente quel Pasquale Tofani nato a Tocco da Casauria, intorno al 1892 – 1893, da Biagio (“falegname” – figlio di Isaia e Annantonia Di Giantommaso) e da Maria Filippa Di Marco (“cucitrice” – figlia di Raffaele e Angela Jacuone). I suoi genitori si erano sposati a Tocco da Casauria il 6 maggio 1880 (in comune il matrimonio fu certificato dall’allora Sindaco Francesco De Sanctis). Pasquale frequentò le scuole pubbliche in Italia e poi completò i suoi studi a Philadelphia. Giunse negli Stati Uniti insieme al fratello Arturo, nel 1906, e sbarcò ad “Ellis Island” dal piroscafo “Konigin Luise”. Nel 1925 fondò quella sarebbe poi diventata la più grande falegnameria, specializzata in lavori di dettaglio, di Atlantic City in New Jersei. Il 7 aprile del 1934 sposò l’italo-americana Elvira. Pasquale Tofani morì il 1 settembre del 1973.

A cura di Geremia Mancini – presidente onorario “Ambasciatori della fame”