Città Sant’Angelo, prenotazione vaccino: disponibile assistenza telefonica

CITTÁ SANT’ANGELO – A seguito della comunicazione della Regione Abruzzo, per la manifestazione di interesse alla vaccinazione contro il Covid-19 per l’organizzazione della fase successiva della campagna vaccinale, il Comune di Città Sant’Angelo, con l’assessorato al sociale, ha attivato un numero telefonico per l’assistenza alla prenotazione. Vista l’importante mole di telefonate ricevute ai centralini comunali, il Vice Sindaco Lucia Travaglini, con delega al sociale, insieme ai servizi sociali, ha voluto dedicare una linea telefonica per aiutare tutte le persone interessate, al fine di poter aderire a questa importante opportunità.

Le informazioni e l’assistenza alla prenotazione, potranno essere richieste il lunedì e il venerdì dalle 8:30 alle 11:30 e il martedì dalle 15:00 alle 17:00, chiamando il numero 085 96 96 268. Come noto, sono coinvolte persone con disabilità o fragilità, gli ultra 80enni e tutti coloro appartenenti alle categorie indicate tra quelle destinatarie della vaccinazione.

Soddisfatta il Vice Sindaco Travaglini: ”Era doveroso supportare le persone interessate a questa parte della campagna vaccinale. Sappiamo che in tanti possono riscontrare problemi per la prenotazione e ci siamo sentiti in dovere di poterle aiutare. Non vogliamo lasciare da sole queste persone. Non tutte possono contare sui figli o nipoti o anche chi ha, fortunatamente, queste figure al fianco, può non avere modo di effettuare la prenotazione. Nei giorni e negli orari indicati, siamo in grado non solo di fornire informazioni ma anche aiutare materialmente alla prenotazione sulla piattaforma”.

Contento anche il primo cittadino, Matteo Perazzetti: ”Ho subito detto di sì, senza neanche pensarci a procedere all’attivazione di questo numero di telefono. La salute pubblica e in particolare quella delle persone anziane, disabili o con fragilità, per noi è di importanza cruciale. Ringrazio personalmente il Vice Sindaco Travaglini e i servizi sociali per la loro disponibilità”.