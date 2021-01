Chieti, mercato coperto: verso la conclusione dei lavori

Il sindaco e l’assessore Pantalone: “Abbiamo riqualificato e messo a norma gli spazi, dotandoli di un piano antincendio e di sicurezza di cui da anni erano sprovvisti. A fine mese la riapertura”

CHIETI – Tornerà operativo a fine mese il mercato coperto in via Ortona, chiuso per consentire lavori di ripristino dei servizi igienici e di adeguamento della struttura.

“Si tratta di lavori effettuati non solo per restituire decoro ai bagni pubblici a servizio dell’utenza – chiariscono il sindaco Diego Ferrara e l’assessore al Commercio Manuel Pantalone – ma anche per mettere in regola la struttura e riqualificarla interamente. Infatti i locali di via Ortona da anni erano in attesa di un piano antincendio che nessuno, prima della nostra Amministrazione aveva predisposto, pur essendo gli spazi di vendita aperti e fruibili anche dai cittadini. Così come mancava il piano della sicurezza. A fronte di tali lacune, emerse dall’azione di monitoraggio che come Giunta abbiamo avviato sul patrimonio e, a maggior ragione, in occasione dei lavori, abbiamo deciso di provvedere a mettere in regola il mercato con le normative vigenti.

I lavori sono in dirittura di arrivo, cosa che ci consente di annunciare la riapertura per la fine del mese. Gli operatori stanno comunque continuando le vendite nella parte esterna del mercato, ma presto potranno rioccupare le loro postazioni, maggiormente tutelati grazie alle importanti lacune che abbiamo colmato, dopo anni di vero e proprio abbandono.

Riconsegneremo alla città una struttura più sicura completamente rinnovata, perché stiamo lavorando sin dal primo giorno affinché il settore commercio torni ad essere uno dei comparti strategici dell’economia cittadina”.