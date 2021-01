Pescina, guasto illuminazione pista ciclabile: le precisazioni del Sindaco

“A provocare il funzinamento anomalo é un problema tecnico di alimentazione di corrente: si sta cercando di capire il guasto”



PESCINA – Da qualche giorno si registra un guasto alla pubblica illuminazione della pista ciclabile di Pescina. Il Sindaco Mauro Zauri, attraverso i social, ha voluto fare alcune precisazioni relativamente a questo disservizio che rende meno sicura la strada.

“Occorre chiarire il motivo perché parte della pista ciclabile ha l’illuminazione pubblica che funziona in maniera anomala – scrive il Primo Cittadino- Purtroppo c’è un problema tecnico di alimentazione di corrente su una fase, si sta agendo per esclusione in modo da capire il guasto e risolvere il disagio. Oltre a questo si è provveduto a fare la salatura di tale strada vista la criticità dovuta dal ghiaccio. Si è provveduto anche su altre strade procedendo con un ennesima salatura, in modo, da mettere in sicurezza i punti cruciali di Pescina e Venere”.