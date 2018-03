Cinema: otto i vincitori del bando dedicato alle produzioni che raccontano l’Abruzzo

Nella Sala Blu della Regione a Pescara la presentazione degli otto soggetti che beneficeranno del contributo regionale

PESCARA – Sono otto i vincitori del bando relativo alla concessione di contributi ad opera della Regione Abruzzo per le opere cinematografiche e audiovisive legate al territorio abruzzese.

A presentarli ieri mattina, nella Sala Blu della Regione Abruzzo di viale Bovio a Pescara, il consigliere regionale Delegato alla Cultura Luciano Monticelli, assieme al direttore del Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio della Regione Abruzzo, Francesco Di Filippo e a Giancarlo Zappacosta, presidente della Commissione di Valutazione.

Grande soddisfazione è stata espressa proprio dal consigliere Monticelli, che ha ribadito “l’importanza di essere riusciti a rendere concreta un’idea ferma da alcuni anni. L’obiettivo è quello di investire risorse economiche per valorizzare tanto i territori regionali nei quali saranno effettuate le riprese quanto l’immagine dell’Abruzzo. Non solo. Grazie a questa possibilità ci impegniamo anche a sostenere il settore cinematografico, con la promessa di affiancare tale sostegno ad altri progetti che già sono in cantiere”.

Alla base del contributo economico della Regione Abruzzo c’è, dunque, la volontà di innescare un sistema virtuoso, che ha preso il via con il cinema ma che sicuramente sarà declinato in altri contesti, dalle bande al teatro, dai cori alla musica. “Considerando le enormi potenzialità dell’Abruzzo, – continua Monticelli – questo bando rappresenta un atto prodromico alla possibilità di attingere ad ulteriori e più ingenti risorse attraverso l’utilizzo di fondi strutturali per la promozione del territorio come hanno già fatto altre Regioni. Per il momento mi preme di ringraziare intanto tutti i soggetti che hanno partecipato, perché in ognuna delle loro opere vive un pezzo di questa terra unica nel suo genere”.

La Sarraz Pictures s.r.l., The Talking Tree s.r.l., Alpenway Media Production GmbH, C.A.R.A.V. (Centro Atriano di Ricerca Audio Visiva), Territori – Link Associazione culturale, Overcom s.r.l., GarageLab associazione culturale e Controluce Produzione s.r.l.: sono questi i nomi dei soggetti che beneficeranno di un contributo idoneo a coprire il 50 per cento delle spese ritenute ammissibili. A loro il merito di aver realizzato un prodotto cinematografico con un legame storico e artistico-culturale con l’Abruzzo e uno sviluppo sul territorio regionale di almeno i due terzi dei giorni di lavorazione del film.