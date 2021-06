Cinema Ambiente Avezzano: il programma del 6 giugno

Ultimo appuntamento per Cinema e Ambiente Avezzano 2021. Si chiude con con la proiezione di La fattoria dei nostri sogni

AVEZZANO – Sabato 5 Giugno 2021 Cinema e Ambiente Avezzano ha iniziato la giornata con un workshop di recitazione tenuto presso l’Anfiteatro di Alba Fucens, diretto dal presidente di giuria Nicola Nocella.

Le proiezioni sono iniziate con “The surrounding world” di Wendy Espinal, documentario ambientato in una isola caraibica in cui immagini, parole e suoni creano una sinfonia rurale, mentre il progresso atteso da lungo tempo arriva aprendo più domande che risposte.

Le proiezioni sono continuate con “A fistful of rubbish” di David Regos, “Mothers of the land” di Alvaro Sarmiento e Diego Sarmiento, “Alberi” di Gabriele Donati e Silvia Girardi, “Zenerù” di Andrea Grasselli e “Earth muted” di Mikael Kristersson, Mikael Kristersson, Oscar Hedin & Åsa Ekman

La serata nell’Arena Mazzini ha visto l’intervento del presidente di giuria Nicola Nocella e Silvia Cardarelli. Le proiezioni sono proseguite con Contagion film profetico diretto da Steven Soderbergh.

Gli appuntamenti di chiusura di Cinema e Ambiente Avezzano si svolgeranno oggi 6 Giugno in più parti della città: verrà allestito un banchetto in piazza Risorgimento in cui sarà possibile sottoscrivere una tessera tramite la quale si avrà in regalo una t-shirt a scelta e un albero. Tempo permettendo, dalle ore 10 alle 13 ci sarà “Una vetrina sulla mobilità sostenibile”, alle ore 15 ci sarà un incontro con gli attori, alle 17 Caccia alla plastica con Plastic Free e alle 18 In connessione con la natura organizzato da Ambecò.

La giornata si concluderà presso l’Arena Mazzini con la proiezione di La fattoria dei nostri sogni, bellissimo film che racconta il sogno di una coppia che lascia la città per dare vita ad una azienda agricola di notevoli dimensioni ispirandosi ai criteri della coltivazione biologica e della sostenibilità ambientale.