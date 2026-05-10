Regione Abruzzo: 12,5 milioni per nuovi incentivi alle assunzioni con tre avvisi

REGIONE – La Regione Abruzzo lancia tre nuovi avvisi “Incentivi all’assunzione” per sostenere l’occupazione, mettendo a disposizione 12,5 milioni di euro destinati ad aziende e Partite Iva che assumono giovani, disoccupati over 35 e donne vittime di violenza. Le misure, finanziate dal FSE Plus, puntano a rafforzare il mercato del lavoro regionale attraverso contributi economici per nuove assunzioni e trasformazioni contrattuali.

Due avvisi prevedono incentivi fino a 10.000 euro per contratti a tempo indeterminato o trasformazioni, e contributi tra 4.000 e 5.000 euro per assunzioni a tempo determinato, con premialità per chi assume beneficiari del Programma GOL. Il terzo avviso, dedicato alle donne vittime di violenza di genere, introduce tirocini extracurriculari fino a 12 mesi e contributi da 5.000 a 10.000 euro per favorire l’inserimento lavorativo e l’autonomia economica.

Secondo l’assessore al Lavoro Tiziana Magnacca (nella foto), gli incentivi rappresentano un intervento strategico per sostenere un mercato del lavoro in crescita ma ancora sensibile alle dinamiche economiche, con un’attenzione particolare alle categorie più fragili.