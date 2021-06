Jill Cooper a Pescara: Freedom e masterclass superjump il 13 giugno

Jill Cooper, professionista del benessere e trainer delle star per la prima volta a Pescara per far vivere ai cittadini un’indimenticabile esperienza di fitness spirituale e divertimento

PESCARA – “Il segreto per stare in forma? Mettere in contatto corpo e mente. Non basta infatti prendersi cura dei propri muscoli, bisogna occuparsi anche della propria anima”. E poi… “Allenamento fa rima con divertimento”. Sono solo alcuni dei moniti e consigli della regina del fitness Jill Cooper.

E quale miglior momento storico, se non questo, per prendere alla lettera le sue parole? “Fortunata” Pescara. Fortunata perchè domenica 13 giugno 2021 a partire dalle ore 17 nella suggestiva cornice dello Stadio del Mare ospiterà un evento che vedrà per la prima volta in città come performer proprio Jill Cooper, personal trainer ed istruttrice di fitness americana conosciuta al grande pubblico anche per le sue collaborazioni e partecipazioni in programmi televisivi RAI e Mediaset di successo.

Organizzatrice dell’evento Raffaella Cantatore, trainer di Superjump, che con la sua Associazione Sportiva “MeTIME”, in un momento fondamentale per la ripartenza dello sport in ogni sua forma e per il “risveglio” emotivo della cittadinanza attraverso la condivisione di appuntamenti speciali, non a caso sceglie Jill Cooper come ospite d’eccezione.

Un personaggio famoso, una grande professionista e top performer dalla incontenibile vitalità, una vera trascinatrice di folle, che per gli effetti che è capace di generare in chi la osserva, merita un pubblico ed un palco importanti come quelli che Pescara può offrire.

La città si prepara infatti ad accogliere un evento unico nel suo genere.

La prima parte sarà dedicata al Freedom, una camminata a tempo di musica rigorosamente in cuffia per le vie della città. Jill Cooper guiderà i partecipanti in un allenamento che non richiede requisiti atletici ma semplicemente la voglia di divertirsi e stare insieme all’aria aperta, con lo scopo di rimettere ciascuno in contatto con sé stesso. Quindi un appuntamento aperto a tutti, sportivi e non, donne, uomini, giovani e bambini.

Seguirà poi dal palco la masterclass di Superjump, l’attività sul trampolino elastico da lei ideata, attualmente uno dei metodi più coinvolgenti ed alla portata di tutti per ritrovare la forma fisica, durante la quale gli appassionati potranno allenarsi e divertirsi a ritmo di musica creando un’atmosfera di grandissimo entusiasmo di cui potranno godere tutti i presenti.

Un evento questo che possiede le giuste caratteristiche per poter essere ricordato dalla città come un momento di grande energia. Una forza di cui ora abbiamo tutti profondamente bisogno.

L’appuntamento è inserito all’interno del cartellone del Pescara City Summer, il villaggio permanente allestito dall’11 giugno all’11 luglio 2021 presso lo Stadio del Mare in occcasione dello svolgimento degli Europei di calcio.

Per info e prenotazioni: Raffaella Cantatore 338.4376387