Cinema e Ambiente Avezzano: il programma del 3 giugno

Il progetto, nato dalla necessità di promuovere una riflessione su temi legati ai rifiuti e allo sviluppo sostenibile, é partito il 2 giugno

AVEZZANO – Il 2 giugno alle ore 15.00 Cinema e Ambiente Avezzano è iniziato con il lavoro di Manuel Camia “Plastic river”, documentario incentrato sull’impegno annuale di Tiberio, un italiano che solca i fiumi lombardi in kayak, ripulendoli dai rifiuti di plastica.

Alle 18.00 è stato proiettato, con la presenza di Arianna Rodriguez Chusino, produttrice del film, “Built lands” di Arturo Dueñas Herrero, documentario che narra di Felix Cuadrado Lomas, uno degli artisti che alla fine degli anni ‘60 ha deciso di stabilirsi in un villaggio della Spagna, deciso a riflettere il paesaggio che lo circonda: le terre costruire da chi vi lavora.

L’appuntamento delle 20.30 presso l’Arena Mazzini ha visto l’intervento di Pierpaola Ippoliti e Luigi Martellone, rispettivamente referenti provinciali e comunali di Plastic Free, partner di Cinema e Ambiente Avezzano e onlus che si occupa della sensibilizzazione ambientale organizzando laboratori didattici e giornate volte a pulire zone cittadine e non, dai rifiuti abbandonati.

Si è proseguito con la proiezione di “Intrecci etici”, un film che racconta la rivoluzione che è in atto in Italia per rendere il settore moda più sostenibile, con la presenza di Lorenzo Malavolta e Lucia Mauri i due registi dell’opera, che hanno presentato il loro lavoro e spiegato le motivazioni dietro la produzione di esso per poi rispondere alle domande del pubblico.

Per consultare il programma completo e per prenotare i biglietti per le singole proiezioni invitiamo tutti gli interessati a consultare il sito del festival cinemaeambienteavezzano.it nelle rispettive sezioni “Programma” e “Tickets”.

Programma del 3 giugno

Castello Orsini Colonna

15.00

Il bosco incantato

15.45

Terramorta

16.15

Troiane

16.45

Kai Ra

17.15

Mar e Cielo

18.15

The Big Green

18.45

Call for a poetic City

Arena Mazzini

20.30

I am Greta