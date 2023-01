“Cielo e terra”, La Lanterna Magica celebra la Giornata della Memoria

L’AQUILA – In occasione delle celebrazioni internazionali della Giornata della Memoria, l’Istituto Cinematografico dell’Aquila “La Lanterna Magica” propone agli Istituti Scolastici un momento di riflessione, per non dimenticare gli orrori dell’olocausto, le leggi razziali, la persecuzione dei cittadini ebrei, la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati. La giornata è un’occasione di riflessione su una vicenda che ci riguarda tutti da vicino.

Venerdì 27 gennaio 2023 gli studenti della provincia dell’Aquila avranno la possibilità di vedere in streaming il film Cielo e Terra di Luca Mazzieri (Italia, 2004). Un film profondo che ci porta nel 1944 durante le persecuzioni nazi-fasciste. Per sfuggire agli orrori Samuele e sua sorella Anna, ebrei, si rifugiano presso una comunità di contadini emiliani. Una volta catturati tenteranno di salvare le proprie vite e quelle di chi li ha protetti.

La visione del film sarà seguita dall’approfondimento di Katiuscia Tomei. L’iniziativa è stata promossa presso le sedi scolastiche provinciali grazie alla preziosa collaborazione dell’Ufficio Scolastico Provinciale dell’Abruzzo.

I link per seguire l’evento:

Cielo e Terra di Luca Mazzieri (Italia, 2004)