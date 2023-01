Il 28 gennaio a L’Aquila – Ridotto del Teatro Comunale “V. Antonellini”, il 29 gennaio, ore 18.00 a Tortoreto – Centro Congressi Salinello Village

L’AQUILA – L’Istituzione Sinfonica Abruzzese celebra anche quest’anno il giorno della Memoria dedicando gli ultimi due concerti di gennaio al ricordo della Shoah. Sabato 28 gennaio alle 18 all’Aquila (Ridotto del Teatro Comunale) e domenica 29 gennaio, sempre alle 18, al Centro Congressi Salinello Village di Tortoreto, l’Orchestra dell’Isa si esibirà diretta da Alessio Allegrini con un programma di grande intensità e significato.

Spiega Ettore Pellegrino, direttore artistico dell’ISA e violinista dalla carriera internazionale che per l’occasione si esibirà come solista: “Per celebrare il giorno della Memoria abbiamo composto un programma che, attraverso la bellezza della musica, riesca a mostrare l’abominio della guerra e delle persecuzioni razziali. È la nostra maniera di dire ‘Mai più!’”.

In apertura sarà la struggente Sinfonia n. 8 in si minore di Franz Schubert conosciuta come l’“Incompiuta” a creare, con i suoi toni inquieti e contrastanti, un’atmosfera di drammaticità cui seguiranno la struggente bellezza e la forza evocativa delle note composte da John Williams per la colonna sonora di Schindler’s List, pluripremiato film del 1993 di Steven Spielberg, qui organizzate nella suite Three Pieces from Schindler’s List per violino e orchestra. Oltre all’intenso tema di Schindler, brano principale affidato al violino solista, che si erge a voce del dolore del popolo ebraico vittima della persecuzione nazista, sono proposti anche altri due momenti di grande potenza: Jewish Town (Ghetto di Cracovia, Inverno ’41) e Remembrances.

Nel secondo tempo del concerto verrà invece eseguita la Sinfonia n. 2 di Kurt Weill, indubbiamente una delle opere più importanti del catalogo del compositore tedesco di origini ebree, scritta durante l’esilio in Francia cui fu costretto prima di spostarsi in Inghilterra quindi negli USA dove si dedicò quasi completamente alla musica per lo scintillante mondo del musical di Broadway.

Così il direttore Alessio Allegrini: “Un programma straordinario per un giorno importante. Sono sempre molto felice di tornare all’Aquila e di lavorare con questa Orchestra e, in questa occasione, lo sono ancora di più perché suonerà con noi un grande musicista, Ettore Pellegrino, che interpreterà dei brani preziosi, di grande significato e valore”.

I biglietti per i concerti sono in prevendita su ciaotickets.com. La vendita diretta è possibile presso le sedi dei concerti due ore prima dell’orario di inizio. Per info www.sinfonicaabruzzese.eu