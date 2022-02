Ciclismo, Trofeo Carnevale 2022 a San Salvo: ecco chi ha vinto

SAN SALVO – A San Salvo, il Team Go Fast si è comportato in modo più che dignitoso al Trofeo Carnevale cogliendo un onorevolissimo secondo posto in volata con Manuel Fedele, già vincitore di questa corsa nel 2020 e nel 2021: “Agli ultimi 500 metri ero in quinta posizione e ai 300 sono rimasto chiuso tra Colone e Scipione. Loro sono stati bravi il finale erano cinque compagni di squadra. Partita la volata, Scipione era troppo avanti e non sono riuscito a rimontarlo. Un grazie va a tutti i miei compagni che hanno fatto una corsa impeccabile”.

Oltre al piazzamento di Fedele quel che è venuto fuori dalla gara di San Salvo è stato lo spirito di squadra grazie a Luca Carassai, Andrea Lalli, Riccardo Addesi, Danilo Ricci, Davide Gelsomini, Gabriele Giagrossi prima di mettersi a disposizione uniti e compatti per Fedele (già vincitore il 12 febbraio scorso a Fermo) che è stato battuto da Emanuele Scipione del Team Diemme.

“Un secondo posto al Trofeo Carnevale non è da buttare – spiega il presidente Andrea Di Giuseppe –. Queste gare ci servono per cementare la squadra e mettere nelle gambe quante più chilometri possibili per farci trovare pronti a marzo nelle granfondo con il prestigio di poter partecipare il prossimo 6 marzo alle Strade Bianche, in Toscana, su una parte del percorso dei professionisti”.