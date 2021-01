Diretta Chievo – Pescara: ecco dove vedere la partita in Tv e streaming

Il 31 gennaio alle 15 si gioca Chievo – Pescara, gara valida per la 20° giornata di Serie B. Informazioni dove vedere in diretta la partita

PESCARA – Domenica 31 gennaio 2021, allo Stadio Bentegodi di Verona, si giocherà Chievo – Pescara, match valido per la ventesima giornata del campionato di Serie B 2020/2021. I campani sono reduci dalla vittoria casalinga per 2-1 contro il Cittadella, nel recupero della quindicesima giornata, e in classifica ora occupano la sesta posizione con 32 punti, frutto di 8 vittorie, 8 pareggi e 3 sconfitte; 25 gol fatti e 16 subiti. Vengono da 10 risultati utili consecutivi; nelle ultime cinque sfide hanno vinto 3 volte e pareggiato 2. Gli abruzzesi sono reduci dalla sconfitta esterna per 2-0 contro la Salernitana e sono in penultima posizione, , con 16 punti, frutto di 4 successi, 4 pareggi e 11 sconfitte; 15 reti realizzate (una sola nelle ultime cinque)ne 32 subite. Hanno un bilancio di 1 vinta, 2 pareggiate e 3 perse nelle ultime cinque. Di seguito il link per seguire la webcronaca in diretta della partita quindi le parole di Breda alla vigilia, i giocatori biancazzurri convocati e informazioni su arbitro e probabili formazioni.

CRONACA DELLA PARTITA IN TEMPO REALE

DAZN

L’incontro verrà trasmesso in diretta in esclusiva sulla piattaforma DAZN e sarà trasmesso in diretta in esclusiva sulla piattaforma DAZN. Gli abbonati potranno seguire la gara da PC, tablet e smarphone sul sito di DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. La sfida sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.

Webcronaca

Gli interessati potranno seguire la diretta testuale dell’incontro su www.calciomagazine.net, da tablet o smartphone. Dalle ore 15 si potrà seguire la webcronaca con diretta testuale cliccando sul link presente in alto all’articolo. Dalle 14.15 circa saranno disponibili le formazioni ufficiali.

L’Arbitro

La gara sarà diretta da Alberto Santoro di Messina. Gli assistenti saranno Mattia Scarpa e Giuseppe Macaddino, mentre il quarto ufficiale sarà Manuel Volpi.

Probabili formazioni

Sguardo ai possibili titolari che scenderanno in campo. Aglietti dovrebbe mandare in campo i suoi col 4-4-2 con Semper in porta, pacchetto difensivo composto da Mogos e Renzetti sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Leverbe e Gigliotti. A centrocampo Palmiero e Viviani in cabina di regia con Ciciretti e Garritano sulle fasce laterali mentre in attacco spazio al tandem offensivo composto da Djordjevic e Fabbro. Possibile cambio di modulo per Breda che dovrebbe mandare in campo i suoi col 4-3-2-1 con Fiorillo in porta, reparto arretrato formato da Bellanova e Jaroszynski sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Bocchetti e Sorensen. A centrocampo Valdifiori in cabina di regia con il debuttante Rigoni e Busellato mezze ali mentre davanti spazio a Maistro e Machin alle spalle di Ceter.

Le probabili formazioni di Chievo – Pescara

CHIEVO (4-4-2): Semper; Mogos, Leverbe, Gigliotti, Renzetti, Ciciretti, Palmiero, Viviani, Garritano, Djordjevic, Fabbro. Allenatore: Aglietti

PESCARA (4-3-2-1): Fiorillo; Bellanova, Bocchetti, Sorensen, Jaroszynski; Rigoni, Valdifiori, Busellato, Maistro, Machin, Ceter. Allenatore: Breda

Foto di repertorio