Pescara Calcio, ufficiale l’arrivo di Nicola Rigoni per il centrocampo

Il giocatore, che in passato ha vestito le maglie di Vicenza, Palermo, Reggina, Cittadella e Chievo, arriva in prestito dal Monza. Conosciamolo meglio

PESCARA – La Delfino Pescara 1936 ha comunicato di aver raggiunto l’accordo con il Monza Calcio per il prestito fino a giugno del calciatore classe ‘90 Nicola Rigoni. Adatto a ricoprire vari ruoli a centrocampo, é definito “regista”. “Ho scelto il Delfino perchéci sono tutti i presupposti per risalire la classifica. Conosco mister Breda e mi aspetto un girone di ritorno all’altezza di questa piazza” ha riferito in un post sulla pagina Facebook della società biancazzurra.

CHI É NICOLA RIGONI

Cresciuto nella primavera del Vicenza, Rigoni ha debutta con la prima squadra nella stagione 2006-2007 in Serie B, per poi entrare a far parte della prima squadra nella seconda parte della stagione 2008-2009. A giugno 2009 il Palermo annuncia il suo acquisto in compartecipazione, lasciando per un altro anno il giocatore in prestito al Vicenza; un anno dopo viene rinnovata la compartecipazione del giocatore tra Palermo e Vicenza, con il giocatore che passa a giocare in Sicilia.

Esordisce con la maglia rosanero il 26 agosto 2010 nel ritorno degli spareggi di Europa League contro gli sloveni del Maribor. Lascia il Palermo nel gennaio 2011, tornando al Vicenza in prestito per il campionato di Serie B; a giugno dello stesso anno torna definitivamente al Vicenza.

A settembre 2012 passa a titolo definitivo al ChievoVerona, ma rimane comunque a Vicenza, in prestito con diritto di riscatto. Successivamente passa in prestito alla Reggina, in Serie B (agosto 2013), al Cittadella (gennaio 2014) per poi tornare al Chievo nell’estate del 2015. A luglio 2019 viene annunciato come nuovo giocatore del Monza, con cui vince il campionato di Serie C.