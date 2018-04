Chieti, potenziamento condotte gas: lavori per 3 milioni di euro

Rispettato il cronoprogramma degli interventi. Costo zero per il Comune; in via Sagittario i cittadini possono già richiedere i rispettivi allacci

CHIETI – “È a buon punto il cronoprogramma dei lavori inerente il potenziamento delle condotte del gas metano cittadino che 2iReteGas sta realizzando grazie all’accordo stipulato con l’Amministrazione Comunale”. Lo evidenzia l’Assessore ai Lavori Pubblici, Raffaele Di Felice, a seguito di un sopralluogo tecnico effettuato con i tecnici comunali.

«L’Amministrazione Comunale, in considerazione del notevole impatto dei lavori che, solo nella parte bassa della città, sta vedendo la realizzazione di ben 5 km di interventi – commenta l’Assessore Di Felice – aveva espressamente richiesto alla 2iRete Gas spa di suddividere i cantieri che poi sono stati ripartiti in 13 lotti funzionali, interessando, a Chieti Scalo, le seguenti strade: Via Vasto; Via Bellini; Via Scanno; Via Scaraviglia; Via Fucino; Via Ortona; Via Pescasseroli e traverse interne; Viale B. Croce; Via Fratelli Pomilio; Via Teramo; Via d’Annunzio; Piazza S. Pio X; Via Pescara; Strada Colle dell’Ara; Via Polacchi; Via Tosti; Via Campobasso; Via Roccamorice; Via S. Francesco d’Assisi; Via Marino da Caramanico; Via Muzio Pansa; Via De Litio; Via Piaggio.

Nelle prossime settimane, secondo il cronoprogramma stilato, si procederà alla conclusione degli ultimi interventi programmati ovvero il potenziamento della linea adduttrice nel tratto di strada di viale Benedetto Croce che va dalla fontana di Piazzale Marconi all’innesto di via Colonnetta e il potenziamento sempre in viale Croce del tratto di strada prospiciente il rondò di Madonna delle Piane.

Per quanto riguarda, invece, l’attivazione della linea del gas metano in via Sagittario (località Brecciarola) – evidenzia l’Assessore – gli interventi sulle adduttrici principali sono già stati completati e le unità immobiliari o gli stabili che intendono usufruire del servizio possono già richiedere i rispettivi allacci.

Al termine del cronoprogramma relativo ai lavori sulla rete gas – fa sapere l’Assessore – così come previsto dall’accordo sottoscritto, si procederà al rifacimento degli asfalti e dei marciapiedi della parte bassa della città».