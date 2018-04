Pescara – Bari, la webcronaca della partita dalle ore 15

PESCARA – Quest’oggi alle ore 15 si giocherà Pescara – Bari, incontro valido per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie B. Sfida molto carica di tensione visto che le squadre stanno lottando per obiettivi completamente diversi. Da una parte ci sono gli abruzzesi che non vincono da due mesi ma nell’ultimo, alla prima di Pillon sulla panchina del Delfino, è arrivato il buon pareggio in casa del Palermo con annessi rimpianti visto il rigore fallito da Brugman.

In classifica, però, non se la passano benissimo gli adriatici che occupano la diciassettesima posizione con 38 punti, due di vantaggio sulla zona retrocessione diretta. Dall’altra parte, invece, c’è la squadra dell’abruzzese Grosso che nelle’ultimo turno ha pareggiato in casa con la Salernitana mentre nell’ultima trasferta è arrivata la sconfitta dell’Ascoli.

In classifica i pugliesi sono al quinto posto con 54 punti ma con un successo potrebbero agganciare il Parma che ieri è stato fermato dal Cittadella in casa. Ad arbitrare la gara sarà il signor Pinzani della sezione di Empoli, come detto fischio d’inizio alle ore 15.

PROBABILI FORMAZIONI

PESCARA (4-3-3): Fiorillo; Fiamozzi, Coda, Fornasier, Crescenzi, Valzania, Brugman, Coulibaly, Capone, Pettinari, Mancuso. Allenatore: Pillon

BARI (4-3-3): Micai; Balkovec, Gyomber, Marrone, Sabelli, Iocolano, Basha, Henderson, Galano, Floro Flores, Improta. Allenatore: Grosso