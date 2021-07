Chieti a Ecomob, la kermesse su sostenibilità e green economy

Rispoli: “Chieti farà la sua parte anche importando buone pratiche che altrove hanno funzionato, come Teramo, Pescara e l’Aquila”

CHIETI – Pronta a instaurare una sinergia operativa con gli altri capoluoghi di provincia l’Amministrazione Teatina che ieri mattina, con l’assessore alla Mobilità Stefano Rispoli, ha preso parte a Pescara alla quarta edizione di Ecomob, evento di riferimento per il centro-sud Italia su tematiche legate alla sostenibilità e alla green economy.

“Un appuntamento interessante, soprattutto per noi che vogliamo coniugare al futuro le azioni amministrative sostenibili che consentiranno alla nostra città di crescere bene, mettendosi al livello delle città più evolute e moderne su questi temi – riferisce l’assessore Stefano Rispoli – è nata anche un’intesa fra le città per ragionare insieme su progetti comuni sulla mobilità di area vasta e sulla riorganizzazione del trasporto pubblico locale, che per noi è argomento prioritario. Chieti farà la sua parte anche importando buone pratiche che altrove hanno funzionato, come Teramo, Pescara e l’Aquila, che negli anni scorsi hanno saputo intercettare risorse cospicue per rendere più sostenibili i propri territori.

Nascerà un gruppo di lavoro permanente e regionale: l’intenzione che ci siamo scambiati oggi con gli altri assessori presenti, è quella di rivederci al più presto, magari proprio a Chieti, per fare rete e progettazioni, specie in vista del PNRR, che ai Comune affida un ruolo di primo piano, oltre alle risorse. Come Amministrazione ci attiveremo subito anche sul fronte progettuale, perché vogliamo essere pronti a recepire le opportunità che arriveranno con il PNRR, che alla sostenibilità destina 30 miliardi di euro, a cui noi vogliamo attingere perché Chieti ha bisogno di occasioni concrete e progetti di qualità per costruire il suo futuro e dare servizi alla comunità”.