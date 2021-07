Workshop di recitazione Vincent Riotta: al via le iscrizioni

PESCARA – Sono Aperte le iscrizioni per il corso “Le 5 regole d’oro della recitazione” con l’attore internazionale Vincent Riotta, presso la SOMS Società Operaia Mutuo Soccorso – Spoltore, L’attore domenica 4 luglio 2021 riceverà il Pegaso d’Oro Il Premio Internazionale Flaiano alla carriera.

Si legge nella locandina come il workshop aiuterà a togliere le maschere che ogni attore ha e che molto spesso non è neanche consapevole di avere. Renderà veri così da entrare nel personaggio senza dover “pensare di essere il personaggio”. Aiuterà a rimuovere i blocchi che impediscono di essere l’attore che potreste realmente essere. Si imparerà a capire cosa chiedono i casting o i registi in fase di lavorazione o provino.

Per informazioni 3472635275 Piazza G. D’Albenzio n. 1 Spoltore