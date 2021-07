Chieti Classica, tutto esaurito per il concerto inaugurale

Il 31 luglio presso il Teatro-Giardino di Palazzo De Mayo sul palco Giuliano Mazzoccante e Rita D’Arcangelo in “Fantasies & Romances”

CHIETI – Parte sabato 31 luglio alle 20.45, la quarta e promettente edizione di Chieti Classica ed è subito sold-out. Il festival internazionale diretto da Giuliano Mazzoccante, prenderà il via nel migliore dei modi dunque, nel suggestivo Teatro-Giardino di Palazzo De’ Mayo, sede della Fondazione Banco di Napoli, main partner dell’intero progetto artistico. Nel giro di pochissimi giorni sono andati a ruba tutti i posti disponibili.

Il programma del concerto inaugurale prevede un’esibizione del direttore artistico e pianista Giuliano Mazzoccante con la flautista Rita D’Arcangelo. Il duo presenterà il nuovo album Fantasies & Romances, disponibile qui: https://davinci-edition.com/product/c00317/

Il festival proseguirà fino al 13 agosto e coinvolgerà oltre 100 musicisti da tutto il mondo, pronti per decine di concerti gratuiti e tante masterclass. Tra i big in arrivo – oltre a Pavel Gililov, russo naturalizzato tedesco, tra i più richiesti docenti in circolazione, insegna attualmente al Mozarteum di Salisburgo – anche amici di lungo corso del festival, star come Pavel Berman e Dora Schwarzberg (violino) e Alexander Kobrin (pianoforte), impegnati come musicisti e docenti.

Co-organizzato dall’associazione ArtEnsemble, dal Comune di Chieti e dalla EUFSC European Foundation for support of culture, Chieti Classica gode del patrocinio della Prefettura di Chieti, Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio (Chieti Pescara), la Regione Abruzzo e la Provincia di Chieti; offrono inoltre la loro preziosa collaborazione il Convitto nazionale G.B. Vico, il Museo universitario e decine di partner, tra i quali De Cecco, Fondazione Villa Serena per la Ricerca, l’Ordine dei Farmacisti e Federfarma. Con il contributo della CCIAA Camera di Commercio Chieti Pescara.

Tra i fiori all’occhiello della quarta edizioni, la collaborazione con la Prefettura che apre le porte al festival e alla città, diventando palco per due concerti (3 e 4 agosto) e sede di alcune masterclass.

Lo staff ricorda l’obbligo di greenpass a partire dal 6 agosto (salvo modifiche delle attuali normi in vigore), per accedere ai concerti, mascherina. Per prenotare i posti a sedere basta scrivere una e-mail a segreteriaz@artensemble.eu o telefonare/inviare un whatsapp al numero 329/1428830. Maggiori info su www.chieticlassica.eu