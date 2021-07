Pezzopane su proroga fino al 2024 per Tribunali minori

“Il rinvio è a settembre 2024, una importante boccata d’ossigeno per la giustizia, per i territori, per la qualità del servizio”

AVEZZANO – “Ottima notizia dal Senato, la commissione ha dato l’ok alla proroga dei tribunali di Avezzano, Sulmona, Lanciano e Vasto. L’emendamento Castaldi, firmato dai senatori e senatrici dei partiti della maggioranza è stato approvato. Sono soddisfatta, nonostante il ministero abbia mantenuto la sua contrarietà, il parlamento ha fatto sentire la sua voce. Il rinvio è a settembre 2024, una importante boccata d’ossigeno per la giustizia, per i territori, per la qualità del servizio.

Il lavoro di squadra ha pagato. Ringrazio tutte le colleghe ed i colleghi del senato. Ringrazio la capogruppo Pd Simona Malpezzi che ha sostenuto questa impegnativa battaglia parlamentare. Grazie ai sindaci ed agli amministratori in prima fila, agli avvocati ed ai loro ordini professionali, alle categorie produttive ed ai sindacati ed anche ai Vescovi ed alla stampa che ha seguito sempre con interesse la battaglia.” Così ha dichiarato la Deputata Stefania Pezzopane appena appresa la notizia del voto favorevole in commissione grazie al quale i tribunali d’Abruzzo sono prorogati fino a settembre 2024.