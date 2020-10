Chieti, arrestato cittadino albanese: ecco perché

Ordine di carcerazione perché divenuta definitiva una condanna a 5 anni e 6 mesi di reclusione per violenza sessuale

CHIETI – Un cittadino albanese di 56 anni è stato arrestato dagli agenti della squadra mobile della Questura di Chieti su ordine di carcerazione emesso dall’ufficio esecuzioni penali della Procura teatina, in quanto divenuta definitiva una condanna a 5 anni e 6 mesi di reclusione per violenza sessuale.

L’uomo, pregiudicato per reati in materia di stupefacenti, falso e false dichiarazioni, nel giugno del 2015 aveva palpeggiato e baciato in auto una giovane di Chieti allo scopo di avere un rapporto sessuale con lei, alla quale aveva dato un passaggio.

Identificato e processato, era stato condannato sia in primo che in secondo grado. Il 21 ottobre scorso, la Cassazione ha definitivamente rigettato il ricorso proposto dall’imputato e definitiva condanna. L’uomo, in ossequio alla normativa penitenziaria in materia di Covid, è stato condotto alla Casa Circondariale di Rebibbia di Roma.