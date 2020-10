Progetto “Incubatore Diffuso”, semina un’idea”: le tre fasi

Un percorso di potenziamento delle capacità imprenditoriali e produttive esistenti, pensato per gli operatori economici del territorio

TERAMO – Il GAL Terreverdi Teramane ha avviato il progetto “Incubatore diffuso, semina un’idea” in attuazione della propria Strategia di Sviluppo Locale “Insieme per un territorio di qualità che cresce”. Il progetto ha la finalità di accrescere la cultura della cooperazione e del fare sistema tra gli operatori economici del territorio dell’area Gal, grazie alla formazione e al rafforzamento del capitale umano, guardando ai migliori esempi di distretti rurali e agroalimentari di qualità.,

I distretti rurali sono sistemi produttivi caratterizzati da un’identità storica e territoriale omogenea che deriva dall’integrazione fra attività agricole e altre attività locali e dalla produzione di beni o servizi specifici, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali.

Oggi le aggregazioni, le reti, i distretti rurali di qualità e le filiere locali sono anche un’opportunità per fruire di agevolazioni e una leva strategica per superare i propri limiti dimensionali e creare valore lungo la supply chain.

Nasce, per questi motivi, l’“Incubatore diffuso”, un progetto che ha come obiettivo quello di stimolare la cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, e facilitare la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali.

PRIMA FASE: DIVULGAZIONE, FORMAZIONE E RAFFORZAMENTO DEL CAPITALE UMANO

Per poter investire nel futuro, è fondamentale per gli operatori economici del territorio conoscere i trend in atto e comprendere gli scenari evolutivi, ma anche allenarsi ad avere una propensione all’innovazione, non solo tecnologica, ma anche organizzativa e di prodotto.

La prima fase del progetto è dedicata alla divulgazione, formazione, rafforzamento del capitale umano e sarà rivolta sia ai neoimprenditori che alle imprese già presenti sul territorio. Al centro di questo percorso, un forte orientamento ed utilizzo delle tecnologie e dell’innovazione come approccio vincente, efficace ed efficiente.

A tal proposito e, nel rispetto delle regole previste dalle misure di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19, sono organizzati due webinar tramite piattaforma Zoom di cui forniremo il link al momento dell’iscrizione.

Ecco gli orari e i temi di ciascun webinar:

– “Cooperazione e reti” Lunedì 26 Ottobre dalle 17.00 alle 19.00

– “Innovazione e sostenibilità” Giovedì 29 Ottobre dalle 17.00 alle 19.00

SECONDA FASE: PERCORSI DI SIMULAZIONE DI IMPRESA E RETI DI IMPRESE

Per i partecipanti ai webinar, saranno organizzati percorsi di simulazione di impresa e reti imprese, anche con il coinvolgimento di istituzioni locali. Si procederà con la selezione, razionalizzazione delle idee di business e l’individuazione di “gruppi” di potenziali imprenditori.

TERZA FASE: ASSISTENZA TECNICA AI PROGETTI DI IMPRESA

A conclusione del progetto, saranno erogati servizi altamente specialistici di assistenza tecnica mirati all’esplorazione e prima validazione di possibili progetti di impresa e reti di impresa (Business plan, indagini di mercato, atti costituivi, adempimenti, Accordi di Partnership, Contratti di rete, ecc.).

Possono partecipare giovani alle prime armi con un’idea di business, ma anche imprenditori che vogliono innovare in tecnologia, prodotto o processi da soli o aggregandosi con altri operatori per creare reti e/o filiere. La partecipazione sarà valorizzata nell’ambito dei criteri di selezione e valutazione dei bandi sulla creazione di impresa e supporto a progetti di innovazione di prodotto e processi, che saranno pubblicati alla conclusione dei percorsi di formazione.

Per partecipare è necessario iscriversi compilando online il modulo disponibile al seguente link https://forms.gle/58QJSFtpnpNfJzL87

Per maggiori informazioni è possibile contattare la Segreteria organizzativa all’indirizzo mail incubatore@galterreverditeramane.it.