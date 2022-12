Cena per i senza fissa dimora ieri a Pescara: ecco come è andata

PESCARA – Ieri sera, mercoledì 28 dicembre 2022 a Pescara, nel sottopassaggio ferroviario (ex Mercatino Etnico), il Comitato di Pescara della Croce Rossa Italiana ha tenuto la Cena per i senza fissa dimora. Purtroppo, a causa di un malore di stagione che mi trattiene a letto non mi è stato possibile partecipare ieri ed anche per i prossimi giorni vi potrò seguire solo sui “social”.

Tutto si è svolto regolarmente e quindi i Volontari della Croce Rossa Italiana hanno ospitato i Senza Fissa Dimora donando loro non solo un Pranzo di Natale, ottimamente preparato da Chef esperti ma anche vicinanza, calore e – sicuramente – una serata diversa.

Dopo la cena si è svolta una Tombola che è durata tantissimo con innumerevoli “tombolini” perché era questa la “scusa” per dare a tutti dei piccoli doni (principalmente capi di vestiario adatti per la stagione) e pertanto sino a che non tutti i presenti sono stati premiati… si è andati avanti.

L’estrazione (la lunga estrazione) dei numeri della Tombola è stata svolta dal nostro Sindaco Carlo Masci che è stato presente insieme al alcuni rappresentanti del Comune e anche altri rappresentanti di alcune associazioni Mensa di san francesco wolf Misericordia hanno raggiunto il posto nel corso della iniziativa.

Al termine, chiusa la iniziativa e salutati gli ospiti, i Volontari si sono scambiati il brindisi di fine anno (anticipato). Stamattina presto sono tornati per lo smontaggio delle attrezzature e degli impinanti.