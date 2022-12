Roseto degli Abruzzo, forno per la ceramica donato al Centro Diurno

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Un nuovo sorriso per il Centro Diurno di Roseto degli Abruzzi e per i suoi ospiti. Dopo il pianoforte donato la scorsa estate da Federico Di Felice/Di Michele per permettere attività ludiche e musicoterapia, i ragazzi e le ragazze dell’Albero della Felicità avranno a disposizione anche un forno per la cottura della ceramica e della creta, comprensivo di tutta l’attrezzatura necessaria. E che potrà essere utilizzato per la realizzazione di diversi laboratori dedicati alla creatività e alla manualità.

La donazione è stata sancita ufficialmente con l’approvazione della Delibera di Giunta N. 427 del 23 dicembre scorso. Nell’atto viene accolta la volontà di Marco Falciani, presidente della società ACS DOBFAR S.P.A (con una sede produttiva a Sant’Atto), di donare un forno modello Alfa 2/E con kit e accessori MHC al Centro diurno per disabili “L’albero della felicità” di Roseto degli Abruzzi a favore di tanti ragazzi “fragili” bisognosi di assistenza, coraggio e confort. Il Comune, dal canto suo, si impegna a collocare il forno all’interno del centro diurno per disabili e custodirlo con cura periodica utilizzandolo solo ed esclusivamente all’interno del suddetto centro diurno per realizzare un laboratorio di ceramica con finalità ricreativa e educativa.

“Un bel gesto fatto in favore di tanti ragazzi e ragazze bisognosi di assistenza e confronto – affermano il Sindaco di Roseto Mario Nugnes, l’Assessore al Sociale Francesco Luciani e la consigliera delegata Simona Di Felice – Ringraziamo la ditta ACS DOBFAR e il signor Marco Falciani per il bellissimo gesto che fa seguito a quello del suo dipendente Federico che, in estate, ha donato il pianoforte al Centro Diurno. È una dimostrazione di come i bei gesti siano contagiosi quando si ha a che fare con persone contraddistinte da una spiccata sensibilità. Siamo certi che entrambe le donazioni saranno molto utili per tutti gli ospiti dell’Albero della felicità”.

Foto di repertorio