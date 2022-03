Celano, proseguono i lavori di riqualificazione del cimitero comunale

Stilato un apposito programma che vedrà negli anni la ristrutturazione del vecchio cimitero, compreso campo di inumazione e nuovi ossari

CELANO – Proseguono i lavori di riqualificazione al Cimitero comunale, oggetto di un’importante serie di interventi migliorativi.

Dal consigliere comunale Divina Cavasinni, con delega ai servizi cimiteriali, è stato stilato, infatti, un apposito programma che vedrà negli anni la ristrutturazione del vecchio cimitero, compreso campo di inumazione e nuovi ossari per il ricovero dei resti delle estumulazioni dei defunti a partire da quelli ultracentenari, senza nessun ampliamento del cimitero stesso.

“Con i lavori in corso al cimitero abbiamo dato il via ad un’operazione importante per ripristinare decoro, funzionalità e sicurezza al cimitero comunale – afferma Divina Cavasinni – luogo prezioso e caro per la nostra comunità. Per questo motivo abbiamo programmato importanti lavori, investendo risorse sia per la manutenzione che per l’adeguamento basata sulle priorità e sulle segnalazioni che ci pervengono da parte dei cittadini”.

Nel pieno rispetto di tale programma è già iniziato il cantiere per la demolizione del cornicione e delle gronde dei loculari degli steccati B5, B6, B7, B8, con la successiva sostituzione dell’impermeabilizzazione del tetto, la sostituzione dei discendenti e il rifacimento dei rivestimenti e degli intonaci.

Verrà rifatto, inoltre, il rivestimento e l’intonaco del loculario dello steccato D3; la demolizione dell’attuale rivestimento del muro e il successivo rifacimento del massetto della pavimentazione con idonee pendenze del loculario dello steccato D4.k