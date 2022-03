“Marziani… dal Fioraio – letteratura e socialità” a Pescara il 26 marzo

PESCARA – A Pescara sabato 26 marzo, a cura di OL//Officine Letterari aps, progetto #culturespontanee secondo appuntamento con “Marziani… dal Fioraio – letteratura e socialità” in Piazza Muzii dalle 10,30. Un progetto che promuove e porta la cultura letteraria dentro la dimensione quotidiana. Sabato 26 marzo, tutto dedicato al progetto “Amareledonne” con la cantautrice pescarese Miriam Ricordi live, Guia Marinelli e il suo “Felden_mob” attivazione in piazza del metodo Feldenkrais, Simona Fagnani (counselor) e una performance dal titolo “Allo specchio”, la poetessa abruzzese Caterina Franchetta in “La bambola”, Annamaria Acunzo (blogger e presentatrice TV) ci parlerà di Sarasvati la dea delle arti, inoltre a moderare la mattinata saranno Angela Curatolo (giornalista), Francesca Di Giuseppe (postcalcium.it).

Beniamino Cardines, ideatore e direttore culturale: “La cultura ha il compito di dare segnali di rinascita e di reazione a questo periodo buio e oppresso che da oltre due anni stiamo vivendo e subendo. Ecco perché abbiamo pensato a #culturespontanee. Vogliamo immaginare le città che pullulano di eventi, di mostre d’arte, di concerti, di letteratura ovunque. Cultura spontanea e diffusa su tutti i territori e a qualsiasi latitudine sociale. Questo è il momento, urgente, per mostrarsi, per esserci, per dare segnali forti di vitalità e resistenza culturale e intellettuale. Con Angela Curatolo, Francesca Di Giuseppe, Carmen Padalino, Franca Berardi, Guia Marinelli e Simona Fagnani, Annamaria Acunzo, abbiamo immaginato un programma #culturespontanee che fosse svincolato e libero da convenzioni culturali. ”

Come già con “Presente!”, “Marziani… dal parrucchiere”, “Marziani… on the beach”, “Marziani… a San Vito” e “Marziani… a Bolognano”. Crediamo nella letteratura come portatrice di valori umani condivisi. Valori che hanno radici profonde e cuore nella cultura della relazione, del dialogo, del confronto.

Programma:

sabato 26 marzo ore 10,30

in collaborazione con www.zaffiromagazine.com

“Cibo e Sesso” Miriam Ricordi live

“Felden_mob” Guia Marinelli (Ci vuole un villaggio aps)

“Allo specchio” Simona Fagnani (counselor)

Caterina Franchetta (poetessa)

madrina Annamaria Acunzo “Sarasvati”

sabato 2 aprile ore 10,30

in collaborazione con ERACLE/Templari Federiciani aps Protezione Civile e

Angeli del mare srl

Armando Rucci (Doc.Naz.Unità Cinofile Ricerca superficie e macerie F.I.S.A. Federazione Italiana Salvamento Acquatico)

Fabrizio Calgione (Pres.Ass. Sea Rescue Dog)

Daniele Borsini (Resp.Unità Cinofile Soccorso Acq.ERACLE aps)

Antonio Gasparroni “I pericoli del mare” (M°di Salvamento Acquatico, Pres.Vigili del Fuoco in pens.)

Domenico Trozzi “Sport e Legalità” (Generale di Polizia, Fond.Ass. Prossimità alle Istituzioni)

Cristian Ricciardi (Coord.Ass. Prossimità alle Istituzioni)

Organizzazione:

OL//Officine Letterarie – centro studi ricerca promozione letteraria aps

Ooops! (scrittura e narrazione)

in collaborazione con:

IC Pescara 4

Postcalcium.it

www.giornaledimontesilvano.com

Ci vuole un villaggio aps

ERACLE/Templari Federiciani aps Protezione Civile

Angeli del mare srl

Marchegiani fiori Pescara