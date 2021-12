Celano, le prime parole di Iacutone (CI) da Consigliere Provinciale

Provincia, insediati i nuovi Consiglieri Provinciali. Iacutone: “Porterò in Provincia le istanze del nostro territorio”

CELANO – Si è svolta oggi a L’Aquila la seduta di insediamento del nuovo Consiglio Provinciale eletto dagli Amministratori Comunali del territorio nelle elezioni di secondo grado svoltesi sabato 18 dicembre. Nel corso della prima convocazione si è proceduto alla convalida dei nuovi Consiglieri Provinciali.

Il riconfermato Presidente Angelo Caruso ha espresso la volontà di coinvolgere fin da subito tutti i rappresentanti istituzionali di maggioranza e minoranza in un percorso di collaborazione e di partecipazione ampio e costruttivo, manifestando altresì la piena volontà ad offrire un contributo positivo e di grande responsabilità per favorire un’azione efficace ed incisiva della Provincia sul territorio al fianco dei Comuni, dei cittadini e del sistema economico locale.

Tra coloro che per la prima volta hanno varcato la soglia di Villa Gioia (sede degli uffici comunali) e che hanno accolto con entusiasmo e soddisfazione il risultato elettorale c’è Dino Iacutone, consigliere comunale di Celano, che ha conseguito un risultato brillante, totalizzando alla fine 7557 voti, contribuendo in maniera determinante al successo della coalizione che si richiama al centrodestra.

“E’ stato un po’ come il primo giorno di scuola – dice il neo consigliere provinciale Iacutone. C’era comprensibile emozione ma grande soddisfazione per il risultato finale di una tornata elettorale avvincente, che ha tracciato un solco indelebile tra i vecchi campanilismi e una visione ad ampio respiro, proiettata al futuro ma legata, indissolubilmente, al nostro territorio. Questo risultato, dovuto in gran parte alla serietà, alla concretezza e alla affidabilità dimostrate dalla nostra Amministrazione comunale, è l’ulteriore conferma di quanto la continuità amministrativa sia presupposto fondamentale per attivare programmi concreti e fattibili per la ripresa economica e sociale dell’intero territorio dopo il duro e lungo periodo pandemico. Nella nostra provincia – conclude – porteremo le istanze del nostro territorio, certo, ma senza tralasciare le esigenze di chi ha riposto in noi la propria fiducia”.

Comprensibilmente soddisfatto del risultato elettorale è apparso il Sindaco di Celano Settimio Santilli che ha rilasciato il seguente commento: “Rivolgo i più vivi complimenti al nostro consigliere comunale Dino Iacutone che è stato il più votato della Marsica in Provincia dell’Aquila. Non è stata una sfida elettorale territoriale, come qualcuno ha voluto far intendere per giustificare la sconfitta, bensì una sfida elettorale politica a tutti gli effetti, dal momento in cui in campagna elettorale sui candidati sono state messe le bandierine dei partiti e quindi ognuno legittimamente e giustamente ha fatto le sue scelte”.