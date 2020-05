Carsoli, provvisoriamente chiusa la SS5 Via Tiburtina Valeria

Chiusura necessaria per poter effettuare operazioni di bonifica da ordini bellici da parte delle Autorità militari

CARSOLI – La strada statale 5 Quater “Via Tiburtina Valeria” è provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni nel comune di Carsoli, in provincia dell’Aquila, dal chilometro 4,900 e al chilometro 10,400. La chiusura è necessaria per consentire alle Autorità Militari l’esecuzione delle operazioni di bonifica da ordigni bellici in seguito al ritrovamento di un ordigno avvenuto lo scorso sabato 2 maggio.

La circolazione è deviata sulla viabilità secondaria con indicazioni sul posto. La riapertura sarà disposta solo al termine delle attività di bonifica, su indicazione delle Autorità competenti.

