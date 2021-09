Carrarese – Pescara: dove vedere la diretta in tv e streaming

Domenica 5 settembre alle 17.30 si gioca Carrarese – Pescara per la 2° giornata del Girone B di Serie C. Dove vedere la partita

CARRARA – Tra le gare in programma per la seconda giornata del Girone B di Serie C c’é anche Carrarese – Pescara, che si giocherà domenica 5 settembre con calcio di inizio previsto per le ore 17.30. I padroni di casa sono reduci dal pareggio per 1-1 sul campo del Pontedera alla prima giornata; i biancazurrri vengono dal successo in casa per 2-1 contro l’Ancona-Matelica.

CRONACA DELLA PARTITA

Webcronaca

Gli interessati potranno seguire la diretta testuale dell’incontro su www.calciomagazine.net, da tablet o smartphone. Dalle ore 17.30 si potrà seguire la webcronaca con diretta testuale cliccando sul link presente in alto all’articolo. Dalle 19.30 circa saranno disponibili le formazioni ufficiali.

Dove vederla in TV e in streaming

La gara Carrarese – Pescara, valida per la seconda giornata del Girone B di Serie C, verrà trasmessa in diretta su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C.

L’arbitro

A dirigere il match sarà Daniele Perenzoni di Rovereto, coadiuvato da Stefano Montagnani di Bolzano e Mattia Regattieridi Finale Emilia; quarto ufficiale Simone Gauzolino di Torino.

La presentazione del match

Di Natale dovrebbe confermare il 4-3-3. In porta Vettorel, difesa affidata a Grassini, Kalaj, Marino ed Imperiale. A centrocampo Battistella, Luci e Pasciuti. Davanti Energe, Doumbia e Galligani. Auteri si affida al “suo” 3-4-3. Tra i pali Di Gennaro. Davanti a lui Cancellotti, Drudi e Frascatore. Sulle fasce Zappella e Nzita, mentre al centro agiranno Memushaj e Pompetti. Davanti Galano e D’Ursi a supporto di De Marchi o Ferrari.

Le probabili formazioni di Carrarese-Pescara

CARRARESE (4-3-3): Vettorel; Grassini, Kalaj, Marino, Imperiale; Battistella, Luci, Pasciuti; Energe, Doumbia, Galligani. Allenatore: Di Natale

PESCARA (3-4-3): Di Gennaro; Cancellotti, Drudi, Frascatore; Zappella, Memushaj, Pompetti, Nzita; Galano, De Marchi, D’Ursi. Allenatore: Auteri

Foto di repertorio