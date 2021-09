Diretta Teramo – Siena: dove vedere la partita in tv e streaming

Domenica 5 settembre alle 17.30 si gioca Teramo – Siena per la 2° giornata del Girone B di Serie C. Dove poter vedere la partita

TERAMO – Tra le gare in programma per la seconda giornata del Girone B di Serie C c’é anche Teramo – Siena, che si giocherà domenica 5 settembre con calcio di inizio previsto per le ore 17.30. I padroni di casa vengono dalla sconfitta esterna per 2-0 contro la Virtus Entella; nelle ultime cinque sfide hanno ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte. Gli ospiti, invece, sono reduci dal successo casalingo per 3-0 contro la Vis Pesaro; nelle ultime cinque gare hanno vinto quattro volte e perso una.

CRONACA DELLA PARTITA

Gli interessati potranno seguire la diretta testuale dell’incontro su www.calciomagazine.net, da tablet o smartphone. Dalle ore 17.30 si potrà seguire la webcronaca con diretta testuale cliccando sul link presente in alto all’articolo. Dalle 19.30 circa saranno disponibili le formazioni ufficiali.

Dove vederla in TV e in streaming

La gara Virtus Entella – Teramo, valida per la prima giornata del Girone B di Serie C, verrà trasmessa in diretta su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C.

L’arbitro

A dirigere il match sarà Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno, coadiuvata dagli assistenti Marco Croce di Nocera Inferiore (SA) e Giovanni Dell’Orco di Policoro; quarto ufficiale Daniele Rutella di Enna.

La presentazione del match

Probabile modulo 4-3-3 per il Teramo con Tozzo in porta e retroguardia formata dalla coppia centrale Soprano-Piacentini e ai lati da Hadziosmanovic e Rillo. A centrocampo Rillo; Mungo, Arrigoni e Viero. Tridente offensivo composto da Malotti, Bernadotto e Kyeremateng. Gilardino dovrebbe optare per un modulo speculare con Lanni tra i pali e difesa formata dalla coppia centrale Acquadro-Farcas e sulle fasce da Terigi e Lores Varela. A centrocampo Caccavallo, Milesi, Bani. Tridente offensivo composto da Guberti, Mora e Cardoselli.

Le probabili formazioni di Teramo – Siena

TERAMO (4-3-3): Tozzo, Hadziosmanovic, Soprano, Piacentini, Rillo; Mungo, Arrigoni, Viero; Malotti, Bernardotto, Kyeremateng. Allenatore: Guidi.

SIENA (4-3-3): Lanni, Terigi, Acquadro, Farcas, Lores Varela, Caccavallo, Milesi, Bani, Guberti , Mora, Cardoselli. Allenatore: Gilardino