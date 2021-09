PESCARA – Per sopraggiunti impegni professionali degli artisti, lo spettacolo teatrale ‘Vedo il Sole’ previsto per domani, lunedì 6 settembre, alle ore 19, al piazzale Michelucci, nell’ambito del Festival dannunziano è stato rinviato al 25 settembre 2021 nell’Auditorium Petruzzi, in via delle Caserme.

Foto di repertorio