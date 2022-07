Carnevale estivo 2022 a Giulianova: ecco come è andata

GIULIANOVA – Migliaia di presenze e altissimo indice di gradimento, per la prima edizione del Carnevale estivo giuliese. Ieri sera, la seconda delle due serate, con sfilata di carri sul lungomare monumentale e festa finale in piazza del Mare. Dal palco, ha salutato il pubblico la show girl Raffaella Fico.

I comitati nei quartieri hanno lavorato per settimane per l’allestimento dei carri. Soddisfatto il direttore artistico Daniele Panichi e soddisfatta, soprattutto, l’ Amministrazione comunale, che nel Carnevale ha trovato tutti i requisiti di un evento che aspira a diventare un appuntamento fisso, nella duplice versione, invernale ed estiva.

“Contavamo molto su questa manifestazione – commenta l’assessore al Turismo Marco Di Carlo – Come poche altre, il Carnevale sa essere una vera festa di piazza, un’occasione di incontro e d’allegria per migliaia di persone. L’edizione del 2019, la prima, ha segnato lo strada. Torneremo, più entusiasti che mai, il prossimo anno, a febbraio”.

“Ringraziamo gli organizzatori – sottolinea il Sindaco Jwan Costantini – , le persone che hanno preso parte alle due serate, tutti coloro che, con il proprio lavoro, hanno permesso la perfetta riuscita dell’evento. L’ Amministrazione non farà mancare il suo appoggio perché il Carnevale diventi una tradizione di questa città. Il coinvolgimento dei quartieri, il gioco di squadra e soprattutto la grande partecipazione siano opportunità per il rafforzamento di una consapevolezza identitaria. La “giuliesità” di cui spesso si parla, ma senza praticarla, passa anche attraverso occasioni di condivisione come questa. Che si lascino da parte, per una volta, critiche e disfattismi, per godere assieme di un risultato che è stato non nostro, ma dell’intera città”.