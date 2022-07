L’Aquila, prima serata a Palazzo Pascali della “Lejarche’”

L’AQUILA – Grande successo per la prima serata a Palazzo Pascali, lo storico edificio nel centro dell’Aquila che nel suo suggestivo cortile ospita eventi e incontri. “Buona la prima!”, commenta con soddisfazione in un comunicato, all’indomani del primo appuntamento tenutosi sabato sera nella splendida location in via Roma, la società “Lejarche’”, nata per la promozione di eventi turistico-culturali e per la gestione proprio di Palazzo Pascali.

“Ringraziamo le tantissime persone intervenute – si legge ancora nella nota della società – e gli artisti e musicisti che hanno animato la serata. La riuscita dell’evento e la grande risposta che c’è stata – conclude il comunicato – sono il segno di rinascita e una dimostrazione d’amore nei confronti di un territorio che tanto ci ha dato e tanto merita”.