Giornalisti olandesi per un press tour domani in Provincia a Teramo

TERAMO – “Voi italiani non avete idea di quanto il vostro paese sia amato da noi olandesi!”. Olga Bibi Segaar giornalista e blogger vive in Italia da 30 anni; prima a Roma, adesso in Abruzzo. Promuove la nostra regione e le vicine Marche attraverso la rivista digitale dolcevia.com uno dei tre magazine olandesi/belgi dedicati al nostro paese.

Da domani, la blogger, guiderà un press tour di giornalisti olandesi che si occupano di turismo: il fotografo Jurjen Drent e il giornalista / fotografo Ruben Drent (ANWB, National geographic e Travel) a visitare Civitella del Tronto, Campli, Campovalano, Teramo e Giulianova per un ampio servizio che sarà pubblicato su Kampioen, la rivista ufficiale dell’ANWB (Touring Club Reale Olandese) il più diffuso mensile dell’Olanda. Alle 12 saranno ricevuti in Provincia dal vicepresidente, Alessandro Recchiuti.