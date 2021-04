Campionato Supermoto categoria 85, esordio per Luigi Morricone

FONTANELLE DI ATRI – Esordirà domani 11 aprile, nel Campionato Nazionale Supermoto categoria 85, l’undicenne di Fontanelle di Atri Luigi Morricone, tesserato col Moto Club Vomano 58 di Fontanelle di Atri il cui Presidente è Carlo Morricone, zio del giovane pilota. La gara si disputerà sul Circuito Internazionale d’Abruzzo di Ortona e Luigi Morricone parteciperà col Team Pignotti. Nonostante sia silo la gara d’esordio, il giovane Morricone proverà subito a mettersi in mostra per poi, con la giusta esperienza che maturerà in questa stagione, provare a scalare le categorie.

