Chieti, l’assessore Pantalone su utilizzo palestre delle scuole

“Il Comune sta portando avanti da tempo un dialogo con le scuole perché consentano l’utilizzo in sicurezza nelle ore extrascolastiche”

CHIETI – Pubblichiamo una nota pervenuta, a firma dell’assessore allo sport del Comune di Chieti, Manuel Pantalone.

“Comprendiamo bene la situazione dell’Asd Calypso e quella di tutte le altre realtà che fanno attività sportiva nelle palestre scolastiche e cogliamo l’occasione di precisare che il Comune è il proprietario, ma non il gestore degli spazi e di concerto sia con il presidente del Consiglio comunale Luigi Febo che con l’assessore alla Pubblica Istruzione Teresa Giammarino, ci stiamo facendo ambasciatori con le dirigenti dei comprensivi cittadini di tale necessità.

Abbiamo aperto già da tempo con i quattro comprensivi un dialogo costruttivo finalizzato alla ripresa in sicurezza delle attività extrascolastiche nelle palestre, come avveniva prima del covid e qualcosa si sta muovendo in tal senso e sono certo che, mettendo insieme le volontà e le esigenze, arriveremo a trovare una soluzione che consenta gli allenamenti nel pieno rispetto delle normative covid, igienizzazioni successive comprese. Nelle diverse riunioni che fin qui si sono svolte, abbiamo avuto modo di rassicurare le dirigenti che le palestre sarebbero state sanificate e igienizzate a nostra cura dopo l’utilizzo, pur di sollecitare un ritorno alle attività e pur di rispondere alla domanda di spazi che ci arriva dalla città, mettendo a disposizione le palestre scolastiche nelle ore extra didattica, come avviene nella maggior parte delle realtà cittadine. Coltiviamo con fiducia la speranza che ciò sarà possibile al più presto, perché oltre il rispetto delle regole il Comune lavora per mettere a disposizione della comunità il suo patrimonio”.