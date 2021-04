Campionato Internazionale di Supermoto 2021 a Ortona: ecco quando

Riparte dall’Abruzzo la prima competizione Internazionale di Supermoto, domenica 11 aprile al Circuito Internazionale d’Abruzzo di Ortona

ORTONA – Domenica 11 aprile si terrà il Campionato Internazionale della categoria “Supermoto” presso il Circuito Internazionale d’Abruzzo in località Villa Torre di Ortona (CH).

Grande è la soddisfazione degli organizzatori locali del Circuito di Ortona, che in collaborazione con la Federazione Motociclistica Italiana e grazie all’organizzazione della OffRoad Pro Racing è riuscita ad ospitare la prima tappa dell’anno di questa grande competizione.

Sono diverse le categorie che prenderanno parte alla gare e nello specifico comprendono: S1 , S2 , S3 , S4 , e S Junior .

A causa delle varie restrizioni e nel rispetto delle normative anti-covid vigenti, la manifestazione non avrà la cornice spettacolare del pubblico e supporter dei piloti, come nelle grandi occasioni, ma sarà un buon auspicio per la ripartenza dopo i tanti mesi che ha visto le manifestazioni sportive in lookdown.