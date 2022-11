Campagna del Nastro Rosa 2022: visite gratuite a Tocco da Casauria

All’ex ospedale di Tocco da Casauria il 30 settembre visite senologiche gratuite organizzate dalla Lilt – Lega Italiana Lotta contro i Tumori-Sezione di Pescara

TOCCO DA CASAURIA – “Sarà l’ex ospedale di Tocco da Casauria a ospitare domani, mercoledì 30 novembre, le visite senologiche gratuite organizzate nell’ambito della Campagna del ‘Nastro Rosa 2022’ organizzata dalla Lilt – Lega Italiana Lotta contro i Tumori-Sezione di Pescara. Circa una decina le donne che si sono prenotate nelle scorse settimane per l’area vestina e che a partire dalle 9.30 potranno beneficiare dello screening nella sede distaccata della Sezione provinciale di Pescara della Lilt. L’obiettivo è visitare quante più donne possibili, di età compresa tra i 25 e i 49 anni, e poi le ultrasettantenni, ovvero le fasce d’età non coperte dagli screening della Asl, per fare prevenzione secondaria, azione fondamentale visto che, purtroppo, proprio la pandemia ha rallentato se non, per alcuni mesi, bloccato tutte le attività di prevenzione, determinando un pesante ritardo nella diagnostica”. Lo ha ricordato il Presidente Lilt, il professor Marco Lombardo, Coordinatore della Lilt Abruzzo, ufficializzando l’iniziativa prevista per domani nel presidio di Tocco da Casauria.

“Dall’inizio della Campagna del Nastro Rosa 2022 – ha detto il Presidente Lombardo – siamo riusciti a visitare a Casa Lilt a Pescara oltre un centinaio di donne, una ripresa importante dopo due anni di fermo causa Covid che comunque la Lilt è riuscita a bypassare grazie all’utilizzo di un sanificatore installato nei nostri ambulatori, che ci ha permesso di continuare a eseguire visite, e organizzando delle campagne di prevenzione dedicate in modo specifico agli operatori della Procura della Repubblica, del Tribunale e alle ospiti del Centro Antiviolenza. Purtroppo quei due anni di stop delle attività hanno avuto delle conseguenze, e infatti a livello nazionale prevediamo almeno 60mila nuovi casi di tumore della mammella in un anno con diagnosi più avanzate, dunque una sopravvivenza più difficile. Ciò significa che dobbiamo procedere a spron battuto per favorire una diagnosi precoce.

Domani, mercoledì 30 novembre, a partire dalle 9.30 i volontari e i medici della Lilt saranno nel presidio di Tocco da Casauria dove visiteremo una decina di donne gratuitamente, mentre continueremo a raccogliere le prenotazioni per coprire il più possibile tutta l’area vestina. Contemporaneamente distribuiremo alle utenti il nostro materiale informativo con una guida utile per ricordare ai cittadini quanto sia importante fare prevenzione primaria, ovvero seguire uno stile di vita sano, mangiando frutta, verdura, riducendo il consumo di grassi, di alcol, abolendo il fumo di sigaretta, praticando in modo regolare un’attività sportiva al fine di evitare stati di sovrappeso che causano infiammazioni croniche. Ricordiamo che la sola attività motoria consentirebbe al 30 per cento della popolazione di non ammalarsi mai di cancro. E poi la prevenzione secondaria, ovvero effettuare visite periodiche per monitorare il proprio stato di salute perché individuare un tumore quando ancora è piccolissimo, meno di un centimetro, significa guarire completamente e salvare la vita”.