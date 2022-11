IX° Presepe vivente dell’oratorio della Madonna dei Miracoli

CASALBORDINO – Domenica 27 novembre presso i locali dell’oratorio San Benedetto in Casalbordino è stata presentata la IX edizione del Presepe vivente dell’oratorio della Madonna dei Miracoli . Il tema 2022 sarà “la Buona Novella”: l’annuncio dell’amore di Dio verso l’uomo, messaggio antico e sempre attuale che quest’anno sembra ancora più urgente da riscoprire e vivere prima di tutto nei nostri cuori e poi nei confronti del prossimo per far risbocciare la pace.

Dopo un fermo di due anni imposto dal covid, sono ormai a buon punto i preparativi per la manifestazione che quest’anno avrà luogo il 26 dicembre 2022 e il 7 gennaio 2023 nel giardino laterale della Basilica della Madonna dei Miracoli.

L’iniziativa ha avuto inizio nel 2012 dall’intuizione di alcuni parrocchiani che hanno voluto far rivivere ai visitatori l’emozione dell’evento della nascita di Nostro Signore attraverso un’ immersione nell’atmosfera dell’antica Palestina per ammirare arti e mestieri antichi. Ogni visitatore potrà fare l’esperienza di diventare lui stesso un viandante di Betlemme che, incuriosito, cerca la capanna della natività per vivere in prima persona l’incontro con Gesù Bambino.