II° Premio di poesia Note di rinascenza: ecco i risultati

MARTINSICURO – Pubblicati i risultati della II Edizione del Premio di poesia “Note di rinascenza”, concorso organizzato dalla casa editrice Di Felice Edizioni, in collaborazione con l’associazione culturale Rinascenza. La giuria è composta da Francesco Cusa (musicista, compositore, autore), Enrica Loggi (poetessa), Gabriele Rosati (insegnante di Lettere al liceo) e Annalisa Frontalini (presidente associazione Rinascenza).

Questi i premiati: sezione poesia a tema libero: I classificata Paola Cenedese (Carbonera, Treviso) con la poesia Primavera, II classificato Rocco Pagliani (Padova) con La duna, III classificata Albertina Minissa (Roseto, Teramo) con Raccontami. Menzioni d’onore: Mentre il treno corre di Luciana Rasicci (Nereto, TE), Come un dolce settembre di Mario Aliprandi (Olginate, LC), Orme d’argento di Elisabetta Freddi (Senigallia, AN), Al terminar del giorno di Maria Michela Punzi (Ancona). Sezione Poesia e Musica: I classificato Paolo Polvani (Barletta, BT) con Minuto diciotto, II classificata Giuseppe Maria Lotano (Roma) con Organetto, III classificata Cristiana Franco (Cusago, MI) con Ruah. Menzioni d’onore: Collage di Anna Santarelli (Rieti), Organo a canne di Donna Angela (Torino), Aspettando il traghetto a Kilifi di Joseph Barnato (Gaiole in Chianti, SI), Verdena Blues di Marino Cattaneo (Bioggio, cantone Ticino Svizzera)

Per l’emergenza coronavirus la proclamazione verrà fatta senza la cerimonia di premiazione che si sarebbe svolta il 22 marzo.