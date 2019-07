Calo delle donazioni di sangue in estate, l’appello di Lattuchella

“Sappiamo che questi sono mesi tragici per le donazioni. C’è una vera e propria emergenza, perché il sangue scarseggia ma non scarseggiano le persone che ne hanno bisogno“

PESCARA – Nel pieno dell’estate 2019, ma in generale nel periodo della bella stagione, sono sempre in drastico calo le donazioni di sangue. È un fenomeno generalizzato che non riguarda solo Pescara o l’Abruzzo, ma tutto lo stivale. Con il caldo, diminuisce l’afflusso di donatori nella sede di C.so Vittorio Emanuele 10, nonostante le tante iniziative create appositamente per incentivare la donazione.

Luglio e Agosto in particolar modo, con le ferie alle porte, sono mesi dove si riscontra un netto calo di donazioni. Per questo motivo si dice preoccupato il Presidente Vincenzo Lattuchella: ”Sappiamo che questi sono mesi tragici per le donazioni. C’è una vera e propria emergenza, perché il sangue scarseggia ma non scarseggiano le persone che ne hanno bisogno. Per questo motivo dobbiamo tutti metterci una mano sulla coscienza e a prescindere dal caldo e delle ferie, continuare a donare anche in questi mesi.

AVIS Pescara ha anche creato delle iniziative come il Chocho Sunday e l’Anguria party per agevolare l’arrivo dei donatori nella nostra sede, ma i numeri restano sempre preoccupanti. Le malattie e le necessità dei pazienti non vanno in ferie, resta sempre la continua necessità di sangue. Per questo invito tutti i donatori a recarsi nella nostra sede e donare. Grazie ai ragazzi del servizio civile e a tutto lo staff dell’AVIS comunale di Pescara, siamo sempre attivi e sempre presenti anche sui social, dove si possono reperire tutte le informazioni. L’appello è per i donatori, ABBIAMO BISOGNO DI VOI. Continueremo ad operare con campagne di informazione e di comunicazione per sensibilizzare tutto il territorio”.

Per informazioni ci si può rivolgere alla sede dell’Avis Pescara in Corso Vittorio Emanuele II, 10, nei seguenti giorni e orari:

Lunedì e martedì dalle ore 7:30 alle 15;

Mercoledì, Giovedì e Venerdì dalle 7:30 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 19:30

Sabato dalle 7:30 alle 12:00

Ogni ultima domenica del mese apertura straordinaria dalle 9:00 alle 12:00